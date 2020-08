Perugia 1416 non indietreggia di fronte al Covid: ecco l’edizione più smart

Sarà un’edizione completamente rimodulata, a causa dell’emergenza Coronavirus, la rievocazione di Perugia 1416 che si svolgerà dal 4 al 6 settembre prossimi.

Un’edizione più smart e fruibile, nuovi progetti già in cantiere e un nuovo sito web.

Perugia 1416 di fronte al Covid-19 non indietreggia, ma rilancia, cambia momentaneamente formula andando in scena, tra reale e virtuale.

La scelta dei Rioni

Una scelta volutamente condivisa dal Direttivo, del quale fanno parte anche i cinque Magnifici Rioni, per restare vicino ai rionali, tenere accesa una luce sulla città, la sua storia, il suo patrimonio, le sue potenzialità quindi turistiche nel settore delle rievocazioni, ma anche per continuare a radicarsi e a farsi conoscere. E, soprattutto, a fare da collante tra i cittadini, un elemento, questo, il cui effetto si continua a toccare con mano sia nelle cene rionali organizzate prima e dopo il lockdown per il Covid-19.

Torna la cena in piazza

In particolare l’evento “Taverna delle Taverne”, lanciato recentemente dalla Confraternita del Sopramuro, una partecipatissima cena allestita in Piazza Matteotti (che sarà riproposta il 3 settembre), dove la generosità dei rionali si è spesa in prima persona, in sinergia anche con l’associazione stessa per stimolare la partecipazione.

La macchina organizzativa di Perugia 1416, che non ha mai smesso dietro le quinte di lavorare, attraverso il susseguirsi di incontri del Direttivo, sta ora mettendo a punto le ultime rifiniture per dare il via ad una edizione rimodulata della rievocazione.

La presentazione del programma

Un programma che sarà presentato alla stampa il 19 agosto, alle ore 10.30, alla Sala dei Notari, dalla presidente dell’associazione, Teresa Severini, insieme al coordinatore artistico Stefano Venarucci, riconfermato anche per quest’anno.