Persone in fila al freddo per triage pronto soccorso, la denuncia del Pd - Tuttoggi

Il Partito Democratico di Umbertide punta il dito ancora contro l’ospedale cittadino. Stavolta a destare indignazione è il triage per l’accesso al pronto soccorso, effettuato all’aria aperta.

“A Natale, come Gesù Bambino nella mangiatoia, tanti umbertidesi al freddo e al gelo per poter entrare al pronto soccorso – fa sapere il Pd – Tante persone, soprattutto anziani, hanno dovuto fare la fila fuori con temperature sotto lo zero“.

La segreteria del Pd ricorda che ad inizio pandemia venne montato un prefabbricato posizionato di fronte alla palazzina uffici, che sarebbe dovuto servire proprio per effettuare il triage: “Ma non è mai stato utilizzato – sottolineano – e sarebbe il caso di posizionarlo vicino al pronto soccorso. Dobbiamo evitare il diffondersi del Covid-19 ma anche di influenze e polmonite. Un po’ più di attenzione ai cittadini non guasterebbe, il Natale è anche ricordarsi di chi più ha bisogno”.