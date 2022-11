Perseguita l'ex compagna, quarantenne finisce ai domiciliari

Il periodo dell’emergenza pandemica

In particolare, durante il periodo dell’emergenza pandemica, con la scusa di doverle riferire una questione urgente, il 46enne, che era risultato positivo al Covid, si era introdotto nell’abitazione della donna, nel tentativo di infettarla e trascorrere così, insieme, la quarantena. In altre circostanze, invece, l’uomo si era impossessato con la forza dello smartphone della vittima al fine di monitorare le foto, i video e i messaggi contenuti nel dispositivo. La donna, inoltre, si è trovata a dover subire gli appostamenti del 46enne nei pressi della propria abitazione, nonchè la ricezione continua di messaggi ed email e persino una vera e propria intrusione in casa, nel corso della quale il compagno le aveva sottratto oltre 2mila euro.

Il ricatto

La vittima, infine, si è trovata ad essere bersaglio anche di una minaccia da parte del 46enne, relativa alla pubblicazione di un video che aveva realizzato di nascosto durante un rapporto sessuale, qualora la compagna avesse deciso di non riprendere la loro relazione. Gli elementi raccolti dalla Procura di Perugia sono stati trasmessi quindi al Cip che, revocando la precedente misura ritenuta non più idonea, ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo.