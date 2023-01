Pericolo cinghiali a Terni, protocollo Comune-Prefettura - Tuttoggi

Pericolo cinghiali in città, protocollo Comune-Prefettura per questioni di sicurezza. Ecco cosa prevede l'accordo

Anche il Comune di Terni ha sottoscritto oggi in Prefettura un protocollo d’intesa per coordinare le azioni finalizzate alla gestione di situazioni di particolare criticità per la pubblica incolumità derivanti dalla presenza, in area urbana e sub urbana, di fauna selvatica e in particolare dei cinghiali. Alla riunione sono intervenuti il sindaco Leonardo Latini e l’assessore alla Polizia Locale Giovanna Scarcia.

Cinghiali in città

“L’impegno della Polizia Locale Sezione Ambientale è sempre stato massimo e costante, facendo fronte ad ogni segnalazione dei cittadini. Tuttavia la presenza della fauna selvatica in città, soprattutto nelle aree periferiche, purtroppo sempre più frequente, può costituire pericolo per la pubblica incolumità, provocando incidenti automobilistici”, sottolinea l’assessore Scarcia. “Gli interventi da porre in essere necessitano perciò di un coordinamento tra più enti e con le Forze dell’Ordine, di qui la necessità del protocollo firmato oggi in Prefettura dai Comuni interessati per gestire le modalità operative”.