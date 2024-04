Perchè dovresti fare attenzione quando scegli un corso o un’Accademia? - Tuttoggi.info

Certificazioni come la ISO 9001:2015 sono fondamentali per il livello di garanzia nella qualità di prodotti e servizi che un’azienda o ente può vantare

Trasformare la linea di un prodotto in un qualcosa che sia adeguata ai requisiti del bello è l’arte del design. Lo scorso 14 marzo si è svolta la Giornata del Design Italiano nel Mondo, in cui viene celebrata l’identità italiana nel design, quindi quello che viene definito come Marchio Italia. Da notare che si sta vivendo una forte crescita economica – registrata nel 2023 – per il settore dell’arredo che continua a crescere, un giro d’affari da 560 miliardi con cui l’Italia supera anche la Germania.

Ma come entrare nel mondo del Design?

Generalmente, per addentrarsi al meglio in questo mercato, è richiesto un attestato ufficiale che può sostanziarsi in un corso di laurea, in un master, o in svariati corsi professionali.

Naturalmente, è necessario che tale titolo sia acquisito presso un ente riconosciuto. Certificazioni come la ISO 9001:2015 sono fondamentali per il livello di garanzia nella qualità di prodotti e servizi che un’azienda o ente può vantare. La certificazione si basa su standard di qualità a cui non tutte le Accademie sono conformi. L’erogazione di tale certificato – ad esempio nel caso di NAD (Nuova Accademia del Design) – viene rilasciata dall’ente Transpacific Certification Limited. Quindi, la norma ISO 9001:2015 definisce i requisiti minimi che un’organizzazione deve dimostrare di soddisfare per garantire il livello di qualità del prodotto e servizio che dichiara di possedere in sé stessa, nonché verso il mercato. Oggi è lo standard internazionale più conosciuto, applicabile a qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, indipendentemente dalla dimensione, dalla tipologia e dal settore.

A cosa serve la Certificazione ISO 9001:2015?

Il fine è quello di ottimizzare l’utilizzo delle proprie risorse per raggiungere gli obiettivi attesi e per mantenere un livello qualitativo costante. Intende inoltre dare informazione dell’efficacia del sistema di gestione per la qualità e accrescere la soddisfazione del cliente mediante il rispetto dei requisiti del cliente stesso.