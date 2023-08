Per il Ponte di Ferragosto potenziati i servizi turistici a Terni - Tuttoggi.info

Previsti parcheggi e navette ma anche un diverso modello di gestione della raccolta di rifiuti in occasione del ponte di Ferragosto

L’amministrazione comunale di Terni punta a migliorare l’accoglienza dei numerosi turisti che stanno visitando il territorio ternano in questi giorni ed in vista del Ponte di Ferragosto.

“Per poter affrontare al meglio un diverso approccio programmatico ed organizzativo – spiega l’assessora al Turismo Michela Bordoni – il 10 agosto ho riunito il tavolo di coordinamento con i tecnici dell’ufficio gestione e aree di pregio, della Polizia Locale e della direzione Ambiente, dell’Agenzia forestale regionale dell’Umbria, di ASM Terni spa e Vivaticket Spa e Terni Reti srl”.

E’ operativo il tavolo di coordinamento per analizzare a 360° tutte le attività organizzative e logistiche per rispondere nel modo più efficiente possibile ai bisogni dei turisti, cercando di ridurre le criticità e rendere i nostri siti sicuri e accoglienti. A tale proposito sono state affrontate le seguenti aree tematiche: mobilità, aree di sosta, presidi e vigilanza, manutenzioni ordinarie, raccolta e smaltimento dei rifiuti, servizi igienici, servizi logistici per il turismo.

Tali argomenti, oltre alla Cascata delle Marmore che in media nella settimana di Ferragosto accoglie oltre 5000 turisti al giorno, hanno riguardato anche l’area archeologica di Carsulae, Piediluco e gli altri centri storici di Terni.

In particolare, al fine di ridurre problematiche sul sistema di mobilità e dei parcheggi, sono state messe a punto le seguenti aree di sosta dove sarà possibile prenotare il biglietto d’ingresso e un posto auto, accedendo al sistema di prenotazione attivato sul sito internet ufficiale:

parcheggio 1 Ex Viscosa per accedere al belvedere inferiore;

parcheggio 2 Pasquale per accedere direttamente all’area escursionistica dalla biglietteria aggiuntiva istituita a Ponte Canale;

parcheggio 3 Staino che permetterà di raggiungere il sito turistico tramite un servizio navetta.

I costi previsti per acquistare il posto auto riservato nelle suddette aree di sosta sono i seguenti:

– Parcheggio 1 € 8,00;

– Parcheggio 2 € 10,00;

– Parcheggio 3 con posto auto gratis.

Per usufruire del servizio navetta sono state istituite le seguenti tariffe:

auto gratis + € 6,00 per 1 persona

auto gratis + € 10,00 per 2 persone

auto gratis + € 12,60 per 3 persone

auto gratis + € 15,20 per 4 persone

auto gratis + € 18,00 per 5 persone.

Saranno fruibili anche le seguenti aree di sosta aggiuntive: Parcheggio 4 ex campo sportivo Campacci e Parcheggio 5 campo sportivo Mazzelvetta.

Per migliorare i servizi di accoglienza a Carsulae, dato l’incremento dei flussi turistici dovuti alla tariffa combinata con la Cascata delle Marmore si è provvedo ad effettuare un complessivo intervento di manutenzione alle aree di parcheggio e ai viali di accesso alla biglietteria, oltre a completare tutti gli interventi afferenti al taglio della vegetazione e manutenzione dei servizi igienici.

Per i due siti è stato potenziato il servizio di racconta e smaltimento dei rifiuti mediante un modello operativo di coordinamento istituito tra il Comune – AFOR e ASM Terni chiamato “Cascata e Carsulae Puliti“.