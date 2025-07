"Pd sia unito", congresso di Casa Democratica a Spoleto - Tuttoggi.info

Si è riunita a Spoleto l’Assemblea generale di Casa Democratica per aprire una riflessione di prospettiva, in vista dell’appuntamento di mercoledì 9 luglio che concluderà il percorso congressuale del Partito democratico dell’Umbria. “Casa Democratica – hanno sottolineato i promotori della mozione – ha ottenuto nei circoli un risultato straordinario, testimone di un forte radicamento ideale e frutto dell’impegno e della passione di tanti, che hanno portato nel dibattito un punto di vista nuovo per il Pd e per l’Umbria. Forte è la richiesta di tornare protagonisti nei territori, di essere vicini alle istanze delle comunità, di privilegiare l’ascolto e il confronto prima di assumere decisioni. Un consenso così importante ci consegna altrettanto importanti responsabilità, di cui sapremo farci carico in un’ottica di costruzione e di valorizzazione delle differenze e della ricchezza del pluralismo”.

Pd Terni, vince Spinelli

“A partire dalla provincia di Terni, dove il grande sforzo di inclusione nel confronto e di visione politica ha consegnato la vittoria tra gli iscritti a Pierluigi Spinelli. Una vittoria che, seppur di misura, tratteggia una prospettiva in cui tutti sono chiamati ad essere costruttori – proseguono i vertici di Casa Democratica – Anche il consenso maturato intorno a Damiano Bernardini richiede un’azione politica di prospettiva, nell’interesse del Pd e delle comunità in cui il Pd porta responsabilità di governo e in cui deve esercitare il suo ruolo con autorevolezza. Determinante inoltre il ruolo di Matteo Burico, che con l’ottimo risultato in provincia di Perugia porta un valore aggiunto al progetto politico”.

“Pd unito”

“Ora – aggiungono – è il tempo nuovo di un impegno profondo e di tutti per un Pd unito, più largo, più aperto, più forte, geloso custode di una dialettica sana e consapevole delle grandi sfide che ci attendono per l’Umbria. Casa Democratica è pronta a fare la sua parte dentro un percorso autorevole e di responsabilità. Vanno in questa direzione anche le parole espresse nei giorni scorsi dal candidato Sandro Pasquali, che torniamo a ringraziare insieme a tutti coloro – commissioni, segretari, militanti – che hanno consentito al Pd di celebrare il suo congresso, un grande momento di confronto e un vitale esercizio di democrazia e di partecipazione delle scelte”.