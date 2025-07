Pd Foligno, presentato il nuovo segretario Bellucci. I membri dell'assemblea comunale - Tuttoggi.info

Con la prima Assemblea dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Foligno si è ufficialmente conclusa la fase congressuale, sancendo la nomina di Simone Bellucci a nuovo Segretario Comunale, come anticipato da Tuttoggi nei giorni scorsi.

Un’assemblea partecipata e appassionata, accompagnata da una conferenza stampa che ha visto la presenza dei nuovi vertici del PD regionale e provinciale: Damiano Bernardini, Segretario Regionale, e Lodovico Baldini, Segretario Provinciale. Una presenza significativa che testimonia la volontà concreta di ricostruire un’alleanza forte e coerente tra il territorio folignate, la Provincia di Perugia e l’Umbria intera.

Il Partito Democratico rilancia con determinazione la propria azione politica in città, con l’obiettivo chiaro di ridare forza e dignità a Foligno, la terza città dell’Umbria, oggi relegata all’irrilevanza da un’amministrazione comunale inerte, priva di visione e incapace di rispondere ai reali bisogni dei cittadini e delle cittadine.

Durante la conferenza stampa, il Segretario Bellucci ha individuato alcune priorità su cui il nuovo PD intende impegnarsi da subito:

Sanità pubblica, a partire dall’urgenza di dotare Foligno della sua Casa di Comunità, ancora assente nonostante le promesse e gli annunci;

Sicurezza e decoro urbano, con un centro storico sempre più segnato da insicurezza, microcriminalità e degrado, che stanno allontanando i cittadini dalla propria città;

Crisi demografica, con un calo del 2,5% della popolazione in pochi anni, aggravato dall’invecchiamento e dall’assenza di politiche sociali degne di questo nome;

Declino culturale, simbolicamente rappresentato dall’abbandono dell’ex spazio ZUT, oggi vuoto e privo di qualsiasi progetto di rilancio culturale;

Fragilità economica della città, dove il 27% dei residenti ha un reddito inferiore ai 10.000 euro annui e il salario medio è più basso dell’8% rispetto alla media nazionale.

Di fronte a questi dati allarmanti, l’amministrazione comunale può e deve intervenire, ma continua a rimanere chiusa nelle proprie stanze, immobile e distante dalla realtà. È tempo di cambiare rotta.Il Partito Democratico di Foligno è pronto alla sfida. Sarà un partito unito, determinato, aperto e radicato nel territorio, capace di ascoltare, coinvolgere, proporre, mobilitarsi. L’obiettivo è tornare a parlare con la cittadinanza attraverso strumenti e iniziative nuove, ripartendo dal territorio: dai quartieri, dalle periferie, dai giovani, dalle donne, dagli uomini di ogni età, dal mondo del lavoro, della buona impresa, dell’associazionismo.Il Partito Democratico di Foligno vuole costruire un luogo di partecipazione e un’alternativa di governo credibile e concreta tra le persone. Foligno lo merita, ed è con questo spirito che il PD intende rilanciare l’alleanza sociale e una coalizione capaci di mandare a casa chi ha condannato la città all’irrilevanza.Il Partito Democratico torna protagonista. Per Foligno, per il suo futuro, per una nuova stagione di progresso e giustizia sociale.

Questi i segretari di circolo eletti:

Alessandro Perugini Circolo 1

Marco Proietti Circolo 2

Andrea Schoen Circolo 3

Emanuela Vici Circolo 4

Rivo Loreti Circolo 5

Rita Zampolini Circolo 6

Di seguito i membri eletti nell’assemblea comunale del Pd di Foligno: Franca Rossi, Mario Gammarota, Cristina Ercolani, Danilo Calabrese, Patrizia Epifani, Alessandro Perugini, Leonardo Favilli, Anna Nusdorfi, Andrea Schoen, Giada D’Alessi, Elisabetta Bagatti, Stefano Porzi, Gianluca Menichelli, Roberta Prosperi, Alessandro Borscia, Pamela Toni, Carlo Elia Schoen, Sabrina Paolini, Massimo Capodimonti, Ludovica Gatti, Emanuela Vici, Pietro Natalino Pergolari, Piera Ottaviani, Remo Adriani, Alessandra Bruschi, Seriana Mariani, Enzo Turchi, Carla Carloni, Chiara Corica.