Pauroso incendio, persone e animali messi in salvo dai Vigili del fuoco - Video - Tuttoggi

Devastante incendio tra Giove e Attigliano, paura per un distributore di benzina minacciato dalle fiamme. Sul posto si attende mezzo aereo

Un pauroso incendio sta interessando in queste ore la zona tra Giove e Attigliano dove, da un incendio di sterpaglie, presto le fiamme si sono propagate inesorabilmente fino al centro abitato. La situazione è diventata presto drammatica e i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per salvare la vita ad alcune persone che abitano in uno dei luoghi raggiunti dalle fiamme. Il contatore del gas di una casa, infatti, è stato distrutto dall’incendio e il gas usciva incendiandosi, alimentando un rogo infernale; fortunatamente i Vigili del fuoco sono riusciti a intervenire e, una volta messa in sicurezza il contatore, hanno messo in salvo le persone che abitano nella casa. Anche altre persone sono state evacuate e messe in salvo dai pompieri che stanno producendo il massimo sforzo per evitare il peggio. Si teme anche per un distributore di carburante che è sotto costante presidio da parte dei Vigili del fuoco.

Incendio minaccia animali

Oltre alle persone anche gli animali sono minacciati dal devastante incendio; alucni caschi rossi stanno infatti cercando di mettere in sicurezza alcuni animali minacciati dai roghi che stanno avvolgendo la campagna. Sul posto ci sono 3 squadre di Vigili del fuoco e il DOS che ha allertato l’elicottero antincendio regionale; in arrivo anche un secondo elicottero e un canadair.