Pattinaggio, campionati italiani assoluti a Terni - Tuttoggi

Presentato l'evento che prevede la partecipazione di oltre 600 atleti

I Campionati Italiani Assoluti di pattinaggio a rotelle su strada si svolgeranno al Ciclopattinodromo Renato Perona di Terni dal’8 all’11 ottobre, per le categorie Ragazzi/e, Allievi/e, Junior e Senior. Si tratta del quarto campionato italiano dal 2015 ad oggi, che viene a cadere nel trentennale dell’Eurosport Club Terni.

Presentazione

Alla Conferenza stampa di presentazione che si è tenuta questa mattina erano presenti l’assessore dello sport Elena Proietti, il Presidente nazionale Atleti azzurri d’Italia Stefano Mei, il presidente regionale del CONI Domenico Ignozza e il delegato provinciale del CONI Francesco Tiberi. Hanno partecipato inoltre anche Carlo Danieli Presidente Dell’Eurosport Club di Terni, Supino Ceccarelli delegato provinciale Sport rotellistici e Mauro Esposito dell’ufficio scolastico regionale.

Partecipazione di oltre 600 atleti

“Combattere l’emergenza sanitaria è sicuramente il nostro primario obiettivo – ha affermato l’Assessore Proietti – Tuttavia questa importante manifestazione ci permette di proseguire nella ripartenza. Il Ciclopattinodromo è un fiore all’occhiello del territorio.”

Per la manifestazione giungeranno da tutta Italia oltre 600 atleti, che porteranno con loro almeno 2000 persone tra dirigenti, tecnici e accompagnatori. Si tratta di una ripartenza importante per Terni, non solo da un punto di vista sportivo e sociale, ma anche economica grazie al turismo sportivo che non va sottovalutato.

“È una manifestazione che arriva sicuramente in un periodo non facile, ma che ci dà speranza nella ripartenza e nel ritorno ad una vita quanto più possibile normale” – aggiunge l’Assessore Proietti.



Organizzazione nel rispetto delle norme anticovid

Il Presidente dell’Eurosport Club Terni Carlo Danieli ha spiegato che le gare si terranno a porte chiuse in conformità alle norme previste dall’emergenza sanitaria in atto. Il Ciclopattinodromo sarà dotato di gazebi a disposizione di atleti, giudici e organizzatori. A loro sarà anche riservato l’ingresso di servizio, mentre l’ingresso principale sarà aperto ai soli accompagnatori. Si entrerà a rotazione per un massimo di 200 atleti e 200 accompagnatori alla volta.

“Impianto più bello d’Europa”

“L’organizzazione è nata durante il lockdown – Racconta Danieli – Ci siamo spesi molto per ottenerla, non era solo Terni in lizza, ma anche Riccione. L’impianto, a detta degli addetti ai lavori, è il più bello di Europa.”

Molto sentite, infine le parole di Tiberi che, tenendo ben a mente il momento storico in atto, ha affermato: “Quest’anno avrà una valenza particolare. Se riparte lo sport riparte tutto il mondo civile.”



di Alessia Marchetti