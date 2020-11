'Patrizi-Baldelli-Cavallotti' primo istituto dell'Umbria per tasso occupazionale post diploma - Tuttoggi

Grandissimo risultato per l’International Campus “Patrizi-Baldelli-Cavallotti” con l’indirizzo professionale dell’Istituto Ugo Patrizi (servizi per l’agricoltura) che ottiene il primo posto per tasso occupazionale (65) tra tutte le scuole professionali dell’Umbria.

A decretarlo è la prestigiosa guida della Fondazione Agnelli che, tramite Eduscopio, aiuta le famiglie e i ragazzi a scegliere tra scuole ed indirizzi. Gli esperti della Fondazione hanno utilizzato come criterio quello dei risultati raggiunti dagli studenti, con e dopo il diploma (nel percorso universitario), anche e soprattutto in termini di indice di occupazione, prerogativa fondamentale che tocca da vicino gli Istituti tecnici e professionali.

Un risultato che gratifica e ripaga del percorso di qualità che la scuola sta portando avanti da anni, preparando i ragazzi ad una solida formazione culturale assieme ad una significativa esperienza sul campo, che permette di far uscire studenti che sono già professionisti e pronti ad entrare nel mondo del lavoro, mettendo a disposizione di aziende e imprese le competenze acquisite.