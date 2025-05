Patente scaduta da18 anni alla guida di un’auto col fermo, scatta la maxi multa

E’ stata trovata alla guida di un’auto sottoposta a fermo amministrativo e priva di assicurazione. Lei, un’italiana 57enne già nota alle forze dell’ordine, aveva la patente scaduta da 18 anni.

I poliziotti della Squadra Volante l’hanno fermata a San Sisto per un controllo. Terminati gli accertamenti, alla donna sono stati contestati l’art 180 co 7 C.D.S. per guida senza patente al seguito, l’articolo 126 co 11 C.D.S. per guida di veicolo con patente scaduta, l’articolo 193 co. 2 C.D.S., per guida di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, l’art. 214 co 8 del C.D.S., per guida di veicolo sottoposto a fermo amministrativo per una somma complessiva pecuniaria di oltre euro 3.400.

Alla donna è stato, inoltre, ritirato il documento di circolazione dell’autovettura poi sottoposta a sequestro amministrativo.