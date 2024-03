Pasticceria Beddini festeggia 45 anni, nuova fase per la storica attività - Tuttoggi.info

Pasticceria Beddini, per i 45 anni locali rinnovati e più personale

FOLIGNO – Nuove sale, nuovo arredamento e nuova vita. La Pasticceria Beddini di via delle Fornaci Hoffman inaugura una nuova fase, dopo i lavori di ristrutturazione che hanno interessato lo storico locale folignate. Il nuovo arredamento, all’insegna della modernità, della sostenibilità e del green ma anche della tradizione (torna il laboratorio a vista), fa il paio poi con un allargamento dell’organico e con l’avvio della gestione interna del reparto pasticceria. I dipendenti sono infatti diventati 20, raddoppiando nel giro di qualche mese, tutti estremamente qualificati e con un’età che difficilmente va oltre i 30 anni.

Un modo, per la Pasticceria Beddini, per festeggiare i 45 anni di attività e di consacrare anche la storicità dell’azienda, nella quale ormai lavorano tre generazioni della famiglia Beddini, che ha superato momenti complessi per il territorio e per la storia, dal terremoto del 1997 alla pandemia.

Un’attività che, con l’ingresso della seconda e terza generazione costituita da Nicola, Angelica, Mattia, Angela ed Eleonora, consolida la volontà e la passione per portare avanti la mission di un’azienda che ha fatto della ‘qualità nella tradizione’ il proprio motto.

“Con la ristrutturazione – dicono – sanciamo definitivamente una nuova fase dell’attività dell’azienda di famiglia, nata e cresciuta accompagnando la città di Foligno in tutti i momenti della propria storia». Una storia familiare e artigianale, nata dalla passione di Mauro Beddini e Fulvia Bonatti, che si è riversata nelle sue creazioni di pasticceria. Mauro creava e Fulvia confezionava con la sua professionalità e manualità, grazie al tocco femminile che l’ha sempre contraddistinta. Un lavoro che Mauro ha saputo trasformare in arte, portando la tradizione e la qualità della tavola che l’azienda continua con la scelta accurata della materia prima”.