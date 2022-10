Pasta, parmigiano e zafferano: sfida di ricette tra chef GALLERY e VIDEO

Primi, secondi, dolci e pizza gourmet: ecco i piatti con cui i giovani chef si sono conquistati la finale nazionale del concorso Emergente

Sono Simone D’Alvisio (di Une, Capodacqua) e Riccardo Foglietti (di Acquaforte San Gemini) i due chef che rappresenteranno l’Umbria nella finale nazionale del concorso Emergente. Nella selezione per il Centro Sud del concorso, che si è svolta all’Università dei Sapori, sono risultati vincitori della terza batteria, quella che appunto vedeva in gara giovani chef di ristoranti dell’Umbria e delle aree limitrofe: Gabriele Mattiacci (Il Frantoio di Assisi); Enrico Grillo (Trippini a Civitella del Lago); Francesco Rossetti (L’Acciuga di Perugia); Alessandro Borgo (Giulia, Roma); Riccardo Lupi (L’Arcade, Porto San Giorgio). Insieme ai vincitori delle altre selezioni che si sono tenute a Perugia e di quelle per il Nord che si sono svolte nella Scuola di cucina di Carlo Gracco a Milano, si contenderanno il prestigioso titolo di Emergente Chef nella finale nazionale che si terrà ad Alma, Scuola internazionale di cucina nella Reggia di Colorno.

Due i piatti che i giovani chef erano chiamati a creare. Il primo, su una loro ricetta “Pasta Pastificio dei campi & Parmigiano Reggiano”; la seconda, utilizzando come prodotto principale lo zafferano. A selezionare i piatti, assegnando punteggi all’estetica, all’originalità della ricetta, al gusto e alla presentazione dello chef, una giuria composta da chef, titolari di noti ristoranti, sommelier, rappresentanti di scuole di cucina e giornalisti del settore.