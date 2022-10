Attisano, il sommelier dei Papi: "Ecco cosa bevono Ratzinger e Bergoglio" - Tuttoggi

A Perugia per la selezione Centro-Sud del concorso nazionale “Emergente Chef”, sollecitato su questo da Luigi Cremona (Witaly), Attisano ha parlato anche dell’esperienza professionale come sommelier personale dei due Papi, svelandone i gusti nel bere. “Ratzinger e Bergoglio – ha detto – sono due persone opposte, anche nel bere. Il primo ama vino dolce e succhi d’arancia. E beve anche birra. Non mi ha dato grande soddisfazione…” ha detto sorridendo.

A differenza di Papa Francesco: “Assaggiava tutto quello che gli proponevo. Con lui ho introdotto il passito di Sagrantino”. Del resto, ha ricordato Attisano, il Sagrantino si chiama così perché è stato il primo vino conosciuto utilizzato per dire messa.