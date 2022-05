Passaro, fuori al Centrale di Roma tra gli applausi

Il giovane tennista perugino, approdato al tabellone degli Internazionali d'Italia dopo aver vinto le pre-qualificazioni, sconfitto da Garin n. 39 al mondo

E’ finita comunque tra gli applausi del Centrale di Roma l’avventura di Francesco Passaro agli Internazionali d’Italia. Il tennista perugino è stato sconfitto in due set (6-3 6-2) dal cileno Cristian Garin, numero 39 della classifica Atp.

Nonostante le 300 posizioni di differenza in classifica, Passaro non ha sfigurato di fronte al ben più quotato avversario, mostrando un ottimo dritto. La voglia di sorprendere l’avversario lo ha portato qualche volta a forzare troppo il colpo, ma non si può rimproverare nulla al ragazzo, approdato al tabellone principale con una wild card superando le pre-qualificazioni.