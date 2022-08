Passalibro: il nuovo marketplace italiano di libri scolastici, nuovi e usati, alle migliori condizioni di mercato - Tuttoggi

Nel sito, grazie al comodo motore di ricerca per territorio e scuole, si può capire rapidamente se il volume ricercato è nuovo, usato o non disponibile utilizzando allo scopo una colorazione di tipo semaforico per rendere più semplice e veloce la ricerca. Se non si riesce a rintracciare ciò che si vuole, il sito permette di effettuare una prenotazione del libro usato che per il cliente non ha acconti o costi aggiuntivi.

Passalibro è in grado di spedire gratuitamente in tutta Italia libri usati in sole 48 ore, mentre per i nuovi i costi di spedizione sono molto ridotti rispetto alla media, solo 3,50 euro. Per uno studente alla ricerca di libri last minute non resta quindi che collegarsi al motore di ricerca di Passalibro, scegliere la propria Regione di residenza, il tipo di scuola frequentata, l’indirizzo, la classe e scegliere tra i testi nuovi, usati o prenotabili, dopo aver consultato la scheda tecnica che oltre al prezzo e al tipo di spedizione specifica anche i dettagli del volume e dà la possibilità all’utente di leggere recensioni lasciate da altri compratori.

Davvero un gioco da ragazzi!