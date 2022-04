Pasqua e Pasquetta a Gubbio, ecco come cambiano sosta e traffico - Tuttoggi

Emanata ordinanza che apporta serie di modifiche in vista dell’aumento del flusso turistico in arrivo in città | Molte le presenze per assistere ai riti della Settimana Santa: i dettagli delle zone chiuse al passaggio e dei divieti di sosta

Visto l’aumento di flusso turistico previsto per le festività pasquali e l’incremento di presenze in arrivo nel centro storico di Gubbio, anche per assistere ai riti della Settimana Santa, è stata emanata un’ordinanza che apporta una serie di modifiche alla circolazione, in vigore fino al 18 aprile prossimo, al fine di agevolare la fruibilità pedonale e lo svolgimento in sicurezza degli eventi.

Ecco nel dettaglio cosa cambia fino al lunedì di Pasquetta: