Pasqua e Pasquetta a Foligno | Ecco cosa fare. Musei e visite guidate

Musei e visite guidate, spazio alla scoperta della natura e alla cultura cittadina

Sono numerosi i servizi attivati per il periodo pasquale a Foligno. In particolare, nell’ambito della Giornate Dantesche, sono previste – sabato 16 e domenica 17 aprile – le visite guidate al Museo della Stampa e alla mostra “Dante nell’arte contemporanea italiana”, con punto di ritrovo, alle 16, in Piazza della Repubblica, nei pressi del Palazzo Comunale. Le visite sono curate dall’Associazione Guide Turistiche dell’Umbria. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni (075/815228 – 339/3390103 – info@assoguide.it).

Gli orari dei Musei

Si ricordano gli orari dei musei nelle giornate di sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile: Palazzo Trinci 10-13 e 15-19; Oratorio della Nunziatella, Oratorio del Crocifisso, Museo della Stampa (ingresso gratuito), Museo Archeologico di Colfiorito, Museo Naturalistico di Colfiorito (ingresso gratuito) 10-13 e 16-19. Sempre dal 16 al 18 aprile l’infopoint del Parco di Colfiorito rimarrà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 mentre l’ufficio di informazione e accoglienza turistica di Porta Romana sarà aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.