Pasqua, la città celebra la Solennità: tutti gli appuntamenti

Il calendario delle manifestazioni religiose per la città di Foligno durante la Settimana Santa di Pasqua.

La città della Quintana si prepara a celebrare la Pasqua e la Diocesi presenta il fitto calendario di eventi. Si parte stasera, martedì Santo, alle ore 21 nella Chiesa di Santa Maria Infraportas con la liturgia penitenziale e il sacramento della riconciliazione per giovani e adulti – durante tutta la Settimana Santa nella Chiesa di Sant’Agostino saranno a disposizione sacerdoti per le confessioni (ore 16-18).

Il 27 marzo, mercoledì Santo, le celebrazioni saranno secondo il consueto orario feriale. Alle ore 21 il vescovo monsignor Domenico Sorrentino celebrerà la santa messa crismale, con la benedizione degli oli santi e il rinnovo delle promesse presbiterali. I sacerdoti della diocesi di Foligno concelebrano con il vescovo. Il 28 marzo, giovedì Santo, alle ore 9 nella chiesa di Sant’Agostino: preghiera delle lodi e Ufficio delle letture; alle ore 10 nella chiesa di San Giacomo il vescovo Sorrentino consegnerà il Sacro Crisma ai Cresimandi. Nel pomeriggio alle ore 18 nella chiesa di Sant’Agostino verrà celebrata la santa messa “Nella Cena del Signore”, con la lavanda dei piedi e la raccolta dei offerte per i poveri, il trasporto del Santissimo Sacramento all’Altare della Reposizione. Seguirà l’Adorazione eucaristica fino alle ore 23.

Il 29 marzo, venerdì Santo alle ore 9 nella chiesa di Sant’Agostino preghiera delle lodi e Ufficio delle letture. Continua l’adorazione al Santissimo Sacramento fino alle ore 12. Nel pomeriggio alle ore 16, sempre nella chiesa di Sant’Agostino, la celebrazione della Passione del Signore e alle ore 18.30 la Via Crucis. Il 30 marzo, sabato Santo, nella chiesa di Sant’Agostino alle ore 9 preghiera delle lodi e Ufficio delle letture, alle ore 16 benedizione dei cibi pasquali e alle ore 21.30 solenne Veglia di Pasqua.

Il giorno di Pasqua le celebrazioni saranno secondo il consueto orario festivo. Alle ore 10.30 la solenne celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo monsignor Domenico Sorrentino. Nel pomeriggio alle ore 18 la preghiera del Vespro e alle ore 18.30 seguirà la celebrazione eucaristica.