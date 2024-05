Parto senza dolore, al "Santa Maria" di Terni un servizio unico in Umbria: il 1 giugno un congresso nazionale all'Hotel Garden - Tuttoggi.info

“Partorire senza dolore e in sicurezza nell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. I nostri primi 10 anni”: questo il titolo del congresso nazionale.

“Partorire senza dolore e in sicurezza nell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni. I nostri primi 10 anni”: è questo il titolo del congresso nazionale che si svolgerà sabato 1 giugno all’Hotel Garden di Terni.

Sono passati ben 10 anni da quando all’Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni è stato istituto un gruppo di anestesisti ostetrici che garantiscono un parto sicuro e senza dolore. Il servizio prevede la presenza dell’anestesista ostetrico 24 ore su 24, una prestazione che pochi ospedali italiani offrono. Per questa ragione, Rita Commissari, direttore della S. C. Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni, e Giuseppe De Masi, Dirigente medico della S. C. Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni, hanno organizzato il congresso, a cui parteciperanno relatori di fama nazionale, insieme a esperti di anestesia ostetrica provenienti da Padova, Bologna, Roma, Ferrara, Parma e l’Aquila, con l’obiettivo di confrontare la situazione del nosocomio ternano con quella di altre realtà regionali e nazionali.

Nel corso dell’evento saranno analizzati i ruoli dei professionisti che collaborano durante il parto, quali l’anestesista, il ginecologo, l’ostetrica, il neonatologo e il radiologo interventista.

L’evento avrà inizio alle ore 8 e terminerà alle ore 18. Nella prima parte della giornata sarà affrontata la questione “Sala parto e anestesista, un connubio sempre più attuale”. Nella seconda, invece, la questione “Criticità in Ostetricia e sistemi organizzativi a confronto”.

Saranno presenti le massime cariche della Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI), il vescovo della Diocesi di Terni – Narni – Amelia, Francesco Antonio Soddu, le autorità politiche e amministrative della Regione Umbria.