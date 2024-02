Parto precipitoso nel giorno di San Valentino, piccola e mamma stanno bene

Nella notte la corsa in auto del marito della donna al pronto soccorso, per un evento piuttosto raro con travaglio e parto in meno di 3 ore

Parto precipitoso al Pronto Soccorso di Perugia, il primo di quest’anno. La piccola e la mamma stanno bene, grazie alla prontezza del marito della donna, che l’ha accompagnata al Pronto soccorso diretto dal dottor Paolo Groff e al personale che l’ha assistita.

Tutto è avvenuto nella notte. Il padre, dopo essersi reso conto dell’imminente arrivo della piccolina, è corso in macchina direttamente al Pronto soccorso per accompagnare la moglie giunta alla 40esima settimana di gravidanza. Non appena varcata la soglia del Pronto Soccorso, la signora è stata prontamente accolta e subito assistita dal personale sanitario durante il parto spontaneo precipitoso che si è concluso nel giro di pochi minuti. Ad assistere mamma e figlia i medici di emergenza, Giorgia Manina e Matteo Scavizzi e le infermiere Sara Marinacci e Luisa Carrese.

La bimba è nata alle 4.10 nel giorno di San Valentino. “La bimba sta bene è in camera con la sua mamma. – informa- spiega – il dottor Saverio Arena, direttore di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia -. Il parto precipitoso è un evento che si stima affligga l’1-3% dei parti e consiste in un travaglio ed un parto con una durata inferiore alle 3 ore. In questo tipo di parti – continua – è necessario prestare un’assistenza puntuale, tempestiva ed efficace poiché essi sono gravati da un maggior numero di complicanze. Dunque, un plauso particolare al personale del Pronto soccorso di Perugia che ha efficacemente assistito la mamma e la piccola”.