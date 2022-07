Parrucchiere ed estetiste, segnalazioni e task force contro abusivismo

La piaga dell’abusivismo

Chi esercita la professione in modo abusivo pratica una concorrenza sleale nei confronti delle imprese che agiscono alla luce del sole, drenando risorse all’economia e sottraendosi al fisco. Si stima che già prima della pandemia il sommerso “valeva” nel complesso l’11% del Pil nazionale, di cui il 4% imputabile all’abusivismo. Un dato che con la crisi innescata dalla pandemia è sicuramente aumentato.

I controlli della guardia di finanza

Il Comando provinciale della guardia di finanza di Perugia ha predisposto un piano di interventi che ha portato all’accertamento di diverse irregolarità. Con situazioni anche di persone che continuavano a operare in nero una volta chiusa la partita Iva.

In campo anche Inps e Inail

In campo anche Inps e Inail nella lotta all’abusivismo, attraverso la condivisione di informazioni e delle banche dati. Tra l’altro, è stato sottolineato, l’abusivismo può anche determinare infortuni e malattie professionali.

I Comuni

Il presidente di Anci Umbria, Toniaccini, ha assicurato che saranno sensibilizzati tutti i Comuni, affinché tengano alta la guarda contro questo fenomeno, contribuendo al contrasto dell’abusivismo.

Estetica e acconciatura

Cna lancia una campagna social con dei video per la legalità, rivolti sia agli operatori, sia alla clientela. “Molto meglio che a casa” è lo slogan lanciato affinché la clientela si rivolga ai saloni e ai centri estetici autorizzati.

“L’estetica e l’acconciatura sono due ambiti in cui purtroppo il fenomeno sembra essere in crescita, anche per effetto della pandemia – ha dichiarato Simone Cecchetti, presidente regionale di CNA Acconciatura -: nei mesi in cui gli esercizi regolari osservavano le chiusure imposte dai lockdown, operatori irregolari sotto tutti i profili proliferavano nelle abitazioni private. Ancora oggi, sono tanti gli operatori che, senza alcun titolo, qualifica, formazione, offrono i loro servizi e sono presenti addirittura sui social!”.

Le segnalazioni

Le segnalazioni attraverso la casella di posta elettronica abusivismo@cnaumbria.it possono essere effettuate anche in forma anonima, purché siano serie e circostanziate. Una volta filtrate dagli uffici Cna, vengono girate – appunto in forma anonima per chi lo richiede – agli organismi preposti ai controlli, per sanzionare eventuali abusi.