Parrano, online l'antico statuto del Comune - Tuttoggi

L'antico Statuto del comune di Parrano è onlie e consultabile grazie al software e all'app "Statuto" della Sovrintendenza dell'Umbria

L’antico statuto di Parrano è da oggi consultabile anche on line. Lo annuncia l’amministrazione comunale dopo che la Sovrintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria ha pubblicato il software “Statuti” dove sono stati raccolti gli atti e i documenti di moltissimi borghi dell’Umbria. Si tratta di un’applicazione per la consultazione delle immagini e delle descrizioni archivistiche di oltre 300 statuti comunali umbri che vanno dal XIII° al XIX° secolo.

Il software e l’app Statuti

Il software “Statuti”, informa il Comune, è disponibile anche per smartphone e tablet Android e IOS. Le app possono essere reperite cercando “Statuti comunali umbri”. Il sindaco di Parrano formula l’auspicio che questa banca dati possa essere un importante punto di riferimento per la collettività che attraverso la consultazione on line possa avere a disposizione una grande memoria storica.