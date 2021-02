Parrano, negativi tamponi agli studenti: riprende didattica in presenza

Hanno dato tutti esito negativo i tamponi molecolari eseguiti sugli alunni e le alunne della scuola primaria e dell’asilo di Parrano

Hanno dato tutti esito negativo i tamponi molecolari eseguiti sugli alunni e le alunne della scuola primaria e dell’asilo di Parrano. Lo rende noto il sindaco Valentino Filippetti dopo i risultati comunicati dall’Asl Umbria 2.

“Alla luce dei risultati ottenuti, che tra l’altro ci rassicurano e ci tranquillizzano, può essere ripresa l’attività didattica in presenza”, dice sempre il sindaco Filippetti. Che specifica: “Ovviamente dovremo tenere conto dell’evolversi della situazione dei contagi e prendere le eventuali decisioni conseguenti.

I bambini che hanno genitori positivi – precisa poi – non possono rientrare, come non possono farlo neanche quelli che non hanno effettuato i tamponi. Abbiamo inoltre convenuto con la scuola che i bambini dell’asilo sul pulmino dovranno portare i presidi di protezione individuale. Ribadiamo – conclude Filippetti – l’invito al massimo rispetto delle regole che sono l’unico strumento efficace per contrastare questa pandemia”.