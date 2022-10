Parlamentari eletti, riconteggio terminato: i verdetti ufficiali della Cassazione

Confermate le elezioni di Pavanelli e Polidori, scalzano i parlamentari per poche ore Squarta e Spinelli | Nessuno slittamento in Consiglio regionale

L’ultima pallina magica del cosiddetto flipper elettorale è quella che ha portato in Parlamento la folignate Elisabetta Piccolotti. Il sistema degli scarti dei voti l’ha premiata a Lecce, dove era candidata nella lista Alleanza Verdi e Sinistra.

Per il resto, il riconteggio della Cassazione ha confermato l’aggiustamento che c’era stato, dopo l’errore del sito Eligendo del Ministero dell’Interno, che aveva male riassegnato i voti di +Europa. Fuori dal Parlamento, dunque, dove erano virtualmente entrati per qualche ora, Marco Squarta (Fratelli d’Italia) e il dem Pierluigi Spinelli. Nulla da fare anche per il segretario umbro di Azione, Giacomo Leonelli, che in effetti non era stato mai ufficiosamente premiato, ma per il quale restava qualche tenue speranza, visti i voti raccolti dal cosiddetto Terzo Polo.