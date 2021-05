Parco della Scienza: "All'ex Zuccherificio non ci sono spazi sufficienti"

Seduta accesissima. L'amministrazione punta a Vision in altra zona

Vision – Parco della Scienza, all’ex Zuccherificio, non si può fare. Il problema sono gli strascichi giudiziari pendenti e gli spazi. I 7.800 metri quadrati che spetterebbero al pubblico non sarebbero sufficienti per ospitare il progetto.

Parco della Scienza in consiglio comunale

E’ quello che è emerso nel consiglio comunale di ieri, 20 maggio, dalla risposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Cesaro, all’interrogazione presentata dal centrosinistra (la seconda in pochi mesi) sul tema. Una risposta che, alla “apparente inadempienza” mossa dalla dem Rita Barbetti, Cesaro ha sottolineato come l’unico atto concreto per il Parco della Scienza sia stato quello dell’amministrazione Zuccarini, che lo ha proposto nel Pnrr. “Non c’è traccia di Vision nella convenzione del 2005 o nell’accordo del 2019. Se c’è un’amministrazione che crede nel progetto, siamo noi, ma ci riserviamo una migliore localizzazione perché non va bene per le dimensioni e per le questioni giurisdizionali“.

Tensioni nell’aula virtuale

La consigliera Barbetti (Pd) si è detta “basita“, ha difeso l’accordo del 2019 e ha sottolineato come, dopo due anni dall’insediamento, si dica che l’ipotesi dell’ex Zuccherificio, non va bene per Vision. Da qui le altissime tensioni e accuse, che hanno paralizzato per qualche minuto il consiglio comunale.