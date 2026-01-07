 Parco eolico: Regione costituita in giudizio. De Luca: "Liberalizzazione selvaggia" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Parco eolico: Regione costituita in giudizio. De Luca: “Liberalizzazione selvaggia”

Redazione

Parco eolico: Regione costituita in giudizio. De Luca: “Liberalizzazione selvaggia”

Sul parco Eolico “Phobos” la Regione Umbria si costituisce in giudizio perché nel 2025 ha concluso l'iter autorizzativo con un esito negativo
Mer, 07/01/2026 - 17:55

Condividi su:

Sul parco Eolico “Phobos” la Regione Umbria si costituisce in giudizio perché nel 2025 ha concluso l’iter autorizzativo con un esito negativo, a differenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che con la deliberazione del 27 giugno 2023 ha dato esito positivo.

Il parco eolico Phobos

Il progetto è costituito da un impianto eolico di sette aerogeneratori da 6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 42 MW nei comuni di Castel Giorgio e Orvieto. La società proponente l’iniziativa è la RWE Renewables Italia S.r.l., società attiva nello sviluppo, costruzione ed esercizio di impianti a fonte rinnovabile sul territorio italiano. Con la DGR n. 1367 del 30 dicembre 2025 la Regione Umbria si è costituita in giudizio sul ricorso della società dopo il diniego all’autorizzazione da parte della Regione. 

L’appello di De Luca

L’assessore regionale Thomas De Luca precisa in una nota: “Il mio è un appello a tutti i parlamentari umbri della maggioranza di Governo, a partire dai Sen. Franco Zaffini e Antonio Guidi, in quanto il decreto Transizione 5.0 approderà prima al Senato, ma successivamente agli On. Raffaele Nevi, Catia Polidori, Emanuele Prisco e Virginio Caparvi ad accogliere le proposte emendative avanzate in sede di Conferenza Stato-Regioni. In particolare l’emendamento 20 che prevede il ripristino delle aree non idonee, senza queste modifiche quello che è successo a Castel Giorgio accadrà ovunque in Umbria. Le scelte miopi del Governo trasformeranno radicalmente il paesaggio orvietano ed umbro. Anche con un esito negativo dell’autorizzazione regionale“.

Liberalizzazione selvaggia

La nostra legge regionale è nata per governare il territorio, escludendo tutte le visuali identitarie dell’Umbria, Orvieto e la sua rupe in primis, dall’installazione di impianti industriali, come pale eoliche alte 250 metri. Il Governo Meloni ha impugnato la nostra legge perché secondo loro non dovremmo farlo. La liberalizzazione selvaggia favorisce esclusivamente interessi estranei a quelli nazionali e del territorio umbro, danneggiando per sempre l’identità paesaggistica dell’Umbria. Inutile riconoscere la cucina italiana come patrimonio UNESCO, per poi cancellarne i luoghi dove i suoi alimenti d’eccellenza vengono prodotti” conclude l’assessore Thomas De Luca.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Ternana, via anche Mammarella | L’ira di Rizzo “Nemici in casa”

Terni

Due stranieri accompagnati nei C.P.R. Tra i reati tentato omicidio e porto abusivo di armi

Terni

La Strada dei vini etrusco romana esprime il suo cordoglio per la scomparsa del socio storico Leonardo Zanchi di Amelia

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Foggia, assalto a furgone portavalori su autostrada A14: esplosivo per aprire blindato

Ultim'ora Italia

Serie A, oggi Napoli-Verona – La partita in diretta

Ultim'ora Italia

Venezuela, Aida Yespica: “Ho sofferto la fame, ora fateci festeggiare la libertà”
Orvieto

Parco eolico: Regione costituita in giudizio. De Luca: “Liberalizzazione selvaggia”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!