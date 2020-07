Parco comunale Orti Orfini: c’è il bando per la gestione temporanea

C’è il bando per la gestione temporanea del Parco Comunale degli Orti Orfini. Il Comune di Foligno ha pubblicato un nuovo avviso per la gestione temporanea, dal 3 agosto al 4 settembre da adibire all’organizzazione ed alla gestione di attività ludico-ricreative per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, per i centri estivi 2020. Gli interessati possono inviare la domanda, entro le 9 del giorno 28 luglio, esclusivamente mediante invio di PEC alla seguente casella: comune.foligno@postacert.umbria.it, indirizzata a Comune di Foligno, area cultura, turismo, formazione e sport.

Le modalità per le domande

Possono inviare la domanda le organizzazioni di volontariato del territorio, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore; Enti pubblici e privati; società commerciali; altri enti che perseguano finalità educative, ricreative e/o sportive, socio-culturali a favore di minori. Le attività da svolgere all’interno dello spazio comunale concesso sulla base dell’avviso dovranno rispettare le seguenti caratteristiche minime: durata minima del servizio 4 settimane; orario minimo giornaliero di apertura: almeno 4 ore continuative; apertura per almeno 5 giorni alla settimana. Previste tutte le norme di prevezione nell’ambito delle disposizioni anticontagio. Nel dettaglio l’avviso è presente sul sito www.comune.foligno.pg.it.