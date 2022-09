Parata della Bandiera, incoronati gli Sbandieratori di Amelia

I risultati

Si è aggiudicato il titolo di “Miglior Compagnia d’Italia” il gruppo Sbandieratori e musici di Amelia.

Di seguito i risultati di ogni specialità di gara Singolo Tradizionale: Andrea Pimpolari della compagnia di Amelia, Coppia Tradizionale: Amelia, Piccola Squadra: Montefalco ,Grande Squadra: Amelia ,Assolo Musici: Montefalco.

La soddisfazione delle istituzioni

“E’ stato un grandissimo evento che ha portato a Montefalco molte persone e turisti che sono rimasti letteralmente incantati dallo spettacolo che i vari gruppi storici hanno fatto nella tre giorni della LIS dedicata alla Parata Nazionale della Bandiera – ha detto il vicesindaco Daniela Settimi – Un ringraziamento particolare va al Presidente del Gruppo storico Sbandieratori e Musici città di Montefalco, Paolo Menghini e a tutto il direttivo e staff per l’impeccabile organizzazione di tutti i particolari e dettagli della tre giorni ricca di appuntamenti. Un plauso va a tutti i volontari che hanno collaborato per la migliore riuscita dell’evento, per la preparazione dei campi gara, la cucina e l’accoglienza dei gruppi. Montefalco ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di organizzare in maniera eccellente anche queste manifestazioni di carattere Nazionale grazie alla passione dei tanti ragazzi che fanno parte del gruppo e che hanno dato il meglio di se in tutte le competizioni, conseguendo due vittorie importantissime“.