Panchine di B tra esoneri e richiami, quegli incroci con il Grifo

La sconfitta al Curi di sabato scorso dovrebbe costare la panchina a Clotet, che pure oggi, lunedì, ha continuato a guidare l’allenamento delle Rondinelle. Il mancato accordo tra Serse Cosmi (perugino del Ponte e bandiera del Perugia) e i croati del Rijeka, formazione da cui è stato esonerato, per liberarlo, rischia di far saltare l’accordo con il Brescia. I creati, infatti, dovrebbero contribuire alla buonuscita (sborsando 90mila euro), cosa che non vogliono fare. Il Brescia, però, non intende accollarsi l’intero costo dell’operazione. Ecco allora che le Rondinelle potrebbe ripiegare su una scelta interna, quella di Davide Possanzini, allenatore della Primavera.