Pambuffetti PJ-01, l'hypercar "umbra" con assetto da Formula 1 - Tuttoggi

La PJ-01 dispone di un motore V10 aspirato da 5,2 litri, con una potenza in grado di arrivare a 820 CV. Con 1100 kg di peso, ha un rapporto peso/potenza di 1,3 kg/CV e può raggiungere oltre 320 km/h di velocità massima, accelerando da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi. Il telaio è realizzato in acciaio e carbonio, l’abitacolo in alluminio e carbonio, mentre la carrozzeria è interamente in carbonio.

La garanzia della produzione limitata, soli 25 esemplari, esalta ancor di più il concetto di esclusività del prodotto. La PJ-01 sarà al Milano Monza Motor Show 2023 (dove è già stata nel 2021 in forma di prototipo) ma, in attesa di poterla ammirare dal vivo nella sua versione di produzione all’autodromo di Monza dal 16 al 18 giugno 2023, questa hypercar sbarcherà al Waldorf Astoria di Ras Al Khaimah, a Dubai, hotel extra lusso del gruppo Hilton, colosso alberghiero con cui l’azienda fondata da Pambuffetti ha siglato un accordo per commercializzare la vettura – al prezzo base di circa 1,5 milioni di euro – nel mercato arabo.