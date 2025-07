Pallavolo, la serie B per la prima volta in Valnerina grazie alla Maia Cascia - Tuttoggi.info

Per la prima volta la serie B di pallavolo sbarca in Valnerina. Ad avere l’onore di scrivere un pezzo di storia della pallavolo umbra è la Volley “Maia” Cascia del presidente Daniele Marinelli, che in sole due stagioni è salita dalla serie D alla B. La nuova favola è ufficialmente iniziata. Ora i dirigenti biancocelesti rimangono in attesa che la Fipav renda noti i gironi per la stagione 2025-2026.

A curare il nuovo progetto “Maia Cascia” sarà ancora il Direttore Sportivo Pierpaolo Re, spoletino con una lunga esperienza, prima da giocatore, poi da dirigente. Re è già a lavoro per allestire il nuovo roster che sarà affidato ad un nuovo allenatore.

Da Spoleto arriva a Cascia Coach Francesco Tardioli, 52 anni, ma con una lunga e prestigiosa carriera tra A1 femminile ed A maschile. Ha esordito in serie A2 con la Monini Spoleto nel 2005, l’ultima stagione nella serie cadetta nel 2021-2022 a Porto Viro, ma tra le varie esperienze c’è anche la A1 femminile a Perugia e Modena e la Champions League.

“Ringrazio il Presidente Daniele Marinelli ed il direttore sportivo Pierpaolo Re – afferma Coach Tardioli – sono contento di questa opportunità che mi offre la Maia Cascia. Il progetto è molto interessante, c’è entusiasmo e sono sicuro che potremmo toglierci belle soddisfazioni, disputando un campionato di vertice per regalare emozioni ai nostri tifosi sempre più numerosi”.

A coadiuvare Tardioli sarà Daniele Panfili nel ruolo di assistente allenatore e scoutman. Esperienza trentennale che parte da Santa Croce per arrivare nella passata stagione alla Emma Villas Siena. “Voglio ringraziare tutta la Società iniziando dal presidente unitamente al DS Pierpaolo Re per avermi accolto tra loro e per avermi fatto capire l’importanza del loro progetto dove si respira la grande voglia di essere protagonisti”.

Quello della Maia Cascia è un progetto ambizioso perché il Presidente Marinelli vuole ripetere l’esperienza di Grottavolina e portare Cascia in serie A.

“C’è grande entusiasmo intorno al nuovo progetto Maia Cascia, – evidenzia Pierpaolo Re – stiamo lavorando per allestire un roster composto da giocatori più esperti e giovani di prospettiva. L’obiettivo è quello di disputare un campionato di vertice e puntare al bersaglio grosso. Già nei prossimi giorni arriveranno i nomi dei primi giocatori del nuovo roster”.