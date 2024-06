Volley maschile, il Gsd Pallavolo Cascia promosso in serie C - Tuttoggi.info

Grande festa a Cascia per la promozione in serie C della squadra di pallavolo di coach Fabrizio Buttarini

Grande festa in Valnerina per la promozione in serie C del Gsd Pallavolo Cascia. Il gruppo sportivo dilettantistico maschile casciano ha infatti battuto in trasferta, in finale Playoff, martedì il San Giustino per 3 a 0, risultato che gli è valso la serie C.

I ragazzi allenati da Fabrizio Buttarini si sono distinti restando primi in classifica per l’intero campionato, potendo contare sulla esperienza di giocatori come Emanuele e Marco Flavoni e Francesco d’Ippolito, supportati dal giovanissimo Christian Surace (17 anni) e conditi dalla determinazione degli altri giocatori titolari: Lorenzo Paolini, Andrea Cagnoni, Emanuele Furlani, Giovanni Lelli e Francesco Falcinelli.

La promozione della squadra maschile di pallavolo di Cascia in serie C rappresenta un risultato importante per un gruppo di ragazzi che, con passione, non si scoraggia di fronte alle difficoltà di una piccola cittadina montana. Un successo che è ancora più significativo visto il coinvolgimento di tanti giovanissimi tifosi che, grazie alla organizzazione della società, hanno potuto seguire i loro amici in tutto il campionato trovando distrazione da un territorio che non offre molto e li avrebbe obbligati alla ennesima giornata con il cellulare in mano al bar.