Palio dei Quartieri, Nocera Umbra si immerge nella festa

Al via i cortei storici: inizia Borgo San Martino

È finalmente “aria di festa” a Nocera Umbra. Sulle note dei tamburini di Borgo San Martino e di Porta Santa Croce, seguite dal canto dello storico inno a cura della Corale Santa Cecilia, ha preso il via la 28esima edizione del Palio dei Quartieri. Ospiti d’eccezione, l’attore e regista Claudio Pesaresi, cui ha dato voce al Bando, il duo “Back to Black”, composto da Luca Giuliani e Raffaela Fugazza, e le volontarie di “Lega del Filo d’Oro”, Dayana Galassi e Antonella Nibaldi.

“Contradaioli innamorati della città”

Prende il via la manifestazione seguendo il successo riscontrato, nello scorso fine settimana, dal Palio del

Garzoncello. “Il Palio dei Quartieri ha un retrogusto antico ma è un’emozione sempre nuova – ha detto il primo cittadino, Virginio Caparvi –, che si rinnova ogni anno, e per me è un onore viverlo da sindaco dopo averlo vissuto anche da contradaiolo. E sono certo che, questa settimana, Nocera Umbra si saprà distinguere ancora una volta per come sa mettere in mostra la propria bellezza e la propria storia.” I ringraziamenti, da parte del sindaco Caparvi, ai contradaioli di Borgo San Martino e di Porta Santa Croce per l’impegno costante che, durante l’anno, mettono nella realizzazione dell’evento. “Per essere un contradaiolo – prosegue Caparvi –, bisogna essere un nocerino orgoglioso e innamorato di questa città. E poi bisogna essere dei ‘custodi’, perché quello che facciamo in questa settimana è custodire una bellezza, un sapere, una storia per poterla non solo preservare ma anche valorizzare e trasmette ad esempio ai più piccoli: ed ecco il Palio del Garzoncello – conclude –, far innamorare i più piccoli alla festa del Palio dei Quartieri, e quindi alla città“.

Gli ospiti

Ad attraversare il palcoscenico della cerimonia d’apertura, il primo cittadino di Nocera Umbra; il presidente dell’Ente Palio, Vincenzo Pierantoni; i presidenti di Borgo San Martino, Fabio Pallotta, e di Porta Santa Croce, Daniele Sorbelli; i piccoli atleti di Borgo San Martino, vincitori del Palio del Garzoncello 2023; Carla Romani, artista e realizzatrice dei Palii del Garzoncello e dei Quartieri, nonché del Premio Speciale; Silvia Armillei, Miss Eleganza 2023; Paolo Santini, storico conduttore delle gare della Dama Infedele e del Palio del Garzoncello 2023.

Il Palio del rispetto

Un Palio, quello del 2023, all’insegna del rispetto e dell’aiuto verso il prossimo. Un contributo alla “Lega del Filo d’Oro”, ente che dal 1964 è impegnato nell’assistenza, l’educazione e il sostegno alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Oltre alla possibilità di effettuare donazioni nel corso del Palio, l’artista Romani ha messo all’asta una sua opera la cui offerta sarà devoluta all’associazione.

Stasera si entra nel vivo con i Cortei. I primi ad attraversare Piazza Umberto I saranno i figuranti di Borgo San Martino nella serata di martedì, 1° agosto. Seguirà, mercoledì 2, il corteo storico di Porta Santa Croce.