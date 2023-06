Palio del Cupolone 2023 al via a Santa Maria: il programma - Tuttoggi.info

Tante iniziative nel segno dell'800 dal 16 al 24 giugno

Tutto pronto per il ritorno del Palio del Cupolone 2023, con i Rioni Fornaci, Ponte Rosso e Del Campo che lavorano senza sosta per mettere a punto scene, sfilate e giochi con cui si contenderanno il palio nel corso della manifestazione in scena da dopodomani, 16 giugno, e fino al 24 giugno.

Domenica 4 giugno il Palio del Cupolone 2023 si è aperto con la suggestiva benedizione dei vessilli, la presentazione del palio realizzato dall’artista Giovanni Granato, del mini palio realizzato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo Assisi 2 e del programma completo dell’evento. Resi noti anche i nomi dei giudici che decreteranno il Rione vincitore dell’edizione 2023: la giuria sarà presieduta dalla regista Patrizia Anania, anche insegnante di tecnica vocale, dizione e recitazione; accanto a lei gli scenografi Arturo Andreoli e Luigi Marchione.

Diverse le iniziative collaterali: oggi, 14 giugno, l’associazione “Sei de J’Angeli Se” condurrà gli interessati “in un sognante ‘viaggio nel tempo’ fra le vie di Santa Maria degli Angeli”. Sabato 10 giugno, invece, per tutta la giornata, la piazza ha ospitato l’estemporanea di pittura retrospettiva, dedicata quest’anno a Giacomo Leopardi (i primi cinque classificati verranno svelati la prima sera dell’apertura del Palio) e domenica si è svolto un convegno storico, organizzato in collaborazione con l’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio e l’associazione Culturale CTF e con la partecipazione del prof. Stefano Brufani, direttore del Dipartimento di lettere dell’Università degli Studi di Perugia e del prof. Giovanni Zavarella.

Venerdì 16 il Palio del Cupolone 2023 si apre con Il Palio all’opera – arie e sinfonie di Giuseppe Verdi, un concerto – spettacolo impreziosito da danze ed effetti scenici. Sabato dalle 17.30 è la volta dei Giochi dei Muje, con i ragazzi dei tre Rioni che si sfideranno nelle gare: tiro con la cerbottana; ruzzola e birilli; passa il mattone; corsa con i carretti. Al termine delle gare sarà assegnato il Mini Palio al Rione vincitore. A sera, alle 22, i bandi di sfida. Domenica 18 alle 20.30 è la volta delle sfilate in costume, mentre dal 19 al 21 giugno sarà la volta delle scene rispettivamente del Rione Fornaci, Rione Ponte Rosso e Rione del Campo. Giovedì dalle ore 19 tocca a “Balliamo assieme sotto le stelle”, mentre venerdì 23 giugno è la volta della disfida dei giochi degli adulti con i tre Rioni che si sfideranno nelle gare: corsa delle botti; tiro con la fionda; tiro alla fune a tre; corsa con il carro. Sabato dalle 22 il Gioco della Fabbrica e assegnazione del Palio del Cupolone 2023: dopo la disfida tra i Rioni ispirati alla ricostruzione della Basilica, i tre Rioni si esibiranno in contemporanea nella composizione del loro muro. A seguire, la proclamazione del Rione vincitore e la cerimonia di assegnazione del Palio.