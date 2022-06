Palio del Cupolone 2022, vince il Rione Fornaci | Foto - Tuttoggi

Tanti i momenti di socialità e aggregazione al Palio del Cupolone 2022, ma anche di sfida, tra cortei, momenti di spettacolo, di teatro, di giochi, che hanno coinvolto in primis tanti angelani e non solo. Dopo la benedizione dei vessilli di domenica, sono andati in scena i cortei storici e da inizio settimana le rappresentazioni teatrali: “La Società della Canaglia” per il Ponte Rosso, “Il Canto degli Italiani ’Nel mezzo del terror credemmo all’avvenire’” del Fornaci e “L’Elisir d’amore” per il rione del Campo.