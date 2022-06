Palio del Cupolone 2022, tutto pronto per la festa di Santa Maria degli Angeli - Tuttoggi

Il Palio del Cupolone 2022 si apre ufficialmente stasera con i bandi di Sfida e lo spettacolo danzante a cura di Umbria Ballet. A seguire i rioni angelani si sfideranno in giochi d’abilità, sfilate e rappresentazioni teatrali: ad assegnare il Palio – come ha svelato il direttore Artistico Maurilio Breccolenti – la giuria composta da Silvia Tagliaferri costumista e scenografa, Giovanna Cappuccio attrice e regista e Francesco Gonzales, storico.

Tra i punti salienti del programma del Palio del Cupolone, sabato 11 la disfida dei giochi dei Muje e assegnazione del minipalio (realizzato da Elisa Covarelli della classe 3°C della Galeazzo Alessi; secondo posto per Aurora Petrini della 2°F e Gemma Boccali della 2°C), alle 22:30, “Il Palio all’Opera”, un concerto in piazza di musiche dell’800 a cura dell’Orchestra Lirica Umbra (in caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Lyrick). Domenica 12 alle 17.30 in piazza Garibaldi e vie del centro, i cortei storici dei Rioni, mentre da lunedì a mercoledì, sempre in piazza Garibaldi e sempre alle 21.30, le tre rappresentazioni teatrali rispettivamente del Rione Ponte Rosso – “La Società della Canaglia”- del Rione Fornaci – “Il Canto degli Italiani: «Nel mezzo del terror credemmo all’avvenire»” – e del Rione del Campo“L’Elisir d’Amore”.

Venerdì 17 alle 21:30 la disfida Giochi dei Rioni, mentre sabato alle 22.30 La Fabbrica, ultima sfida tra i Rioni e alle 23.30 circa l’assegnazione del Palio, quest’anno dipinto da Pietro Fragola.