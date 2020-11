Palio dei Comuni, Gualdo Tadino sfiora l'impresa con Vanesia Ek - Tuttoggi

Grande exploit del Comune di Gualdo Tadino al 32° Palio dei Comuni “Lanfranco Mattii”, piazzatosi al secondo posto (su 27 Comuni partecipanti) con il cavallo Vanesia Ek nella gara disputata ieri (domenica 22 novembre) all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio (Fermo).

Un risultato eccezionale che conferma ancora una volta la forza del binomio città di Gualdo Tadino-cavallo Vanesia Ek, visto che questa accoppiata già nel 2018 era riuscita ad ottenere un ottimo terzo posto finale al suo esordio.

In tre sole partecipazioni al Palio, infatti, due delle quali con il cavallo Vanesia Ek, la città umbra ha ottenuto un 2° posto nel 2020, un 3° posto nel 2018 e la vittoria nella finalina di consolazione nel 2019.

Ieri in un’edizione del Palio dei Comuni (uno degli appuntamenti più importanti e storici del calendario ippico) disputata a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria, Vanesia Ek nella batteria di qualificazione si è piazzata terza, qualificandosi per la finale.

In finale è stato Montegiorgio ad aggiudicarsi il Palio con Chief Orlando, che è riuscito a resistere allo sprint finale di Gualdo Tadino. A completare il podio è stato il Comune di Comunanza con Visa As, mentre al 4° posto si è piazzato il comune di Montecatini con Vento Spritz.

“Il Comune di Gualdo – sottolinea il vicesindaco Fabio Pasquarelli – esprime grande soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto con Vanesia Ek, ringraziando sentitamente Sergio Carfagna, che ha scelto questo cavallo, dimostrando la sua grande competenza in materia. Esprimiamo gratitudine anche a Paolo Chiarini, colui il quale ci ha permesso 3 anni fa di inserirci in questo pregevole circuito, che permette anche di mettere in mostra le nostre eccellenze culturali e gastronomiche. Lancio la sfida per il Palio 2021: dopo aver ottenuto prima un 3° e poi un 2° posto, ci auguriamo il prossimo anno di inserire il nostro nome nell’albo d’oro dei vincitori”.