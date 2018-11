Palio dei Comuni, all’esordio Gualdo Tadino conquista la terza posizione finale

Grande exploit del Comune di Gualdo Tadino alla XXX edizione del Palio dei Comuni, disputatosi domenica 18 novembre all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio.

Nel premio Dryade des Bois, la seconda batteria del Palio dei Comuni, la cavalla Vanesia Ek , portacolori di Gualdo Tadino, è scattata subito al comando su Pantera del Pino (Sant’Elpidio a Mare), con primo giro lento e ultimo chilometro veloce, conquistando la finale (rimasti solo 12 comuni dei 27 partecipanti). E anche in finale Vanesia Ek non ha tradito il Comune biancorosso, riuscendosi a piazzare terza dietro a Stella di Azzurra (Rapagnano) e la terribile Peace of Mind, che per la seconda volta consecutiva ha consegnato il Palio a Monte Urano.

Un buon risultato, dunque, per Gualdo Tadino, che ha partecipato per la prima volta ad un gran premio così prestigioso. “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto. – ha dichiarato Matteo Chiarini della De Silva Ceramiche, uno dei promotori della partecipazione di Gualdo Tadino al Palio – Pensiamo e speriamo di tornare all’ippodromo San Paolo per prendere parte al Palio dei Comuni 2019. L’idea è nata parlando con Alessandro Matti, nostro consulente e socio dell’ippodromo di Montegiorgio. Ci siamo incontrati con il sindaco di Gualdo Tadino e l’assessore alla Cultura, che hanno a loro volta sensibilizzato i figuranti dei Giochi delle Porte, gli Sbandieratori e i Musici. Poi ci siamo dati da fare per cercare un cavallo che potesse ben figurare. L’amministrazione ha portato una delegazione del Presepio Vivente, noi della De Silva qualche oggetto caratteristico della nostra produzione. E’ stata una bella esperienza. Il successo di Vanesia Ek nella seconda batteria ed il terzo posto nella finale ci ha fatto tornare a casa contenti”.

