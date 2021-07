Palio dei Colombi di Amelia, al via l'edizione 2021 - Tuttoggi

Sta per tornare una nuova edizione del Palio dei Colombi di Amelia, che riporterà i visitatori indietro nel tempo, all'anno 1346.

Il Palio dei Colombi di Amelia sta per tornare. Da giovedì 22 luglio a domenica 8 agosto, infatti, si terrà l’edizione 2021, un’edizione ricca di rappresentazioni, mostre, convegni, visite guidate, esibizioni; una posizione di rilievo, poi, per la valorizzazione della tradizione enogastronomica locale.

La rappresentazione di fatti risalenti al 1346

Un appuntamento imperdibile, dunque, con la rappresentazione di fatti e accadimenti contenuti nello Statutum Populi Civitatis Ameliae del 1346. Inoltre, sarà anche un’ occasione per tornare a godere della bellezza degli eventi in presenza, in piena sicurezza.

Una nuova collaborazione tra Palio dei Colombi e Planetario di Amelia

Novità importante di quest’anno è la collaborazione con il Planetario di Amelia. Il Palio dei Colombi, così, si configura come uno dei due appuntamenti del nuovo format “Dal Palio ai Borghi Stellari. Arte, Storia e Cultura incontrano la Scienza”, che vedrà a settembre l’edizione dei Borghi Stellari.