Palestra di Borgo I Maggio, risolti i problemi dopo le segnalazioni - Tuttoggi

Ostruita una grondaia, con annesso allagamento: pronto intervento della giunta di Bastia Umbra

Risolti i problemi nella palestra di Borgo I Maggio, dove lo scorso weekend gli allenatori erano costretti a rimandare a casa i giovani atleti, come ha segnalato la Lega di Bastia Umbra; con annessa replica del sindaco, Paola Lungarotti e dell’assessore allo Sport, Filiberto Franchi, insieme all’assessore ai lavori pubblici Stefano Santoni. Per la Lega, nella palestra di Borgo I Maggio ci sono “piccioni morti incastrati nei condotti” e le società sportive “già più volte negli ultimi mesi e anni” segnalato le carenze della palestra, “ottenendo come risposta solo promesse da parte degli assessori Franchi e Santoni“.



“Scusandoci con le famiglie e con le associazioni per il disagio subito, ci teniamo a riportare i fatti e l’intervento tempestivo – la replica di sindaco e assessore – venerdì mattina il tecnico non vedendo infiltrazioni sui muri ha ritenuto che l’acqua entrata provenisse da un infisso non perfettamente chiuso; venerdì sera a seguito di chiamate da parte dei presenti in palestra, sono intervenuti gli assessori Franchi e Santoni, successivamente è intervenuto anche il sindaco che ha chiamato il responsabile del settore per concordare un ulteriore intervento effettuato la mattina del sabato, alle 7.30 con la presenza dell’assessore Franchi. La squadra ha potuto verificare che un piccione e non più piccioni, aveva ostruito lo scarico della grondaia“.



“C’è sempre molta attenzione da parte dell’Amministrazione sia nel mantenere gli impegni dichiarati alla cittadinanza che nel seguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Ci rendiamo conto che il popolo sportivo bastiolo è numeroso e partecipe – afferma l’assessore Franchi- per questo ricordiamo che il bando del Pallone Pressostatico di San Lorenzo è stato pubblicato già da una decina di giorni e che si sta procedendo per l’inizio lavori dell’impianto sportivo di XXV Aprile”. Nello specifico, la pressostruttura costerà circa 250.000 euro, sarà a disposizione delle società sportive che praticano attività al coperto, i lavori partiranno una volta terminata la gara d’appalto e l’obiettivo è di inaugurarla prima della fine dell’anno.

Obiettivo, fornire risposte alle tante società sportive bastiole: il ‘censimento’ del 2015 ne segnalava 42, con 4.250 atleti impegnati in molteplici discipline, oltre 400 solo nel calcio. Oltre al Palasport di viale Giontella, realizzato alla fine degli anni ‘70, Bastia Umbra alcuni anni fa è stato profondamente ristrutturato e messo a norma lo Stadio Comunale che dispone anche di una pista di atletica in grado di ospitare gare nazionali ed internazionali (a giugno 2015 si è disputato un Master nazionale di aAtletica leggera), un impianto di piscina coperta con vasca olimpionica. Inoltre, 4 campi sportivi attrezzati nelle frazioni e nei quartieri di periferia e le 4 palestre scolastiche.