Palazzo Trinci, oltre 250 visitatori per il Ponte del 2 giugno

Oltre 250 visitatori per il Ponte del 2 giugno a Palazzo Trinci. Più che soddisfacente il bilancio dell'apertura straordinaria, a ingresso gratuito, di Palazzo Trinci che ha messo in mostra le sale affrescate, le opere d'arte e la nuova sala Sassovivo, dove è proiettato un filmato appena prodotto, con riprese aeree e ricostruzioni grafiche che raccontano la storia dell'abbazia. Ora il museo è regolarmente aperto al pubblico, con il consueto orario: tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ci sono delle norme specifiche di accesso per tutelare la salute di tutti: distanziamento tra le persone, percorsi stabiliti e segnalati, uso obbligatorio della mascherina e misurazione della temperatura corporea prima dell'ingresso in biglietteria.

Biblioteca comunale

Anche la biblioteca comunale ha riaperto lo scorso 28 maggio con il servizio di prestito e restituzione dei libri e gli utenti possono prenotare il libro in anticipo o sceglierlo dalle vetrine allestite con testi di narrativa, saggi e con libri per bambini e ragazzi. Oltre 100 libri sono andati in prestito nei primi 4 giorni di apertura. Inoltre, continuano le attività on line: domani, giovedì 4 giugno, sarà pubblicata la seconda videolettura per bambini dell’autrice Elisa Mazzoli, intitolata “Ti aspetto qui… E altre storie. Oltre 140 genitori e bambini hanno visualizzato la prima lettura. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su musei e biblioteca sono alle pagine web del sito del Comune di Foligno, agli indirizzi https://www.comune.foligno.pg.it/pagine/musei-a-foligno e https://www.comune.foligno.pg.it/pagine/servizio-biblioteca.