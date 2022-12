Pagamento impossibile, assisana 'sequestrata' al parcheggio di piazzale Europa - Tuttoggi

Disavventura con lieto fine per una donna a Perugia per commissioni

“Sequestrata” dal parcheggio di Piazzale Europa perché il pagamento con carta è previsto solo con le carte contactless, i contanti accettati sono solo fino a 10 euro (e pazienza se la macchinetta dice diversamente) e la moneta da due euro è inutile se nel frattempo, oltre alla prima ora, è scattata pure la seconda ora e bisogna pagare più di due euro.

Una disavventura con qualche grattatacapo e lieto fine quella capitata ad un’assisana arrivata a Perugia per sbrigare delle commissioni. Quando ha tentato di uscire dal parcheggio di piazzale Europa ha infatti rischiato di rimanere intrappolata perché all’atto di pagare si è resa conto di non aver contante sufficiente, ma solo due euro (nel frattempo come detto inutili perché era scattata la seconda ora) e una carta da venti (che le macchinette non accettano). Ha quindi provato a pagare con il bancomat, ma l’unica carta accettata è quella contactless.