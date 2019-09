Pacchetti turistici a Perugia, arriva il contributo di 500 euro

La Camera di Commercio di Perugia ha istituito un bando per per incrementare i flussi turistici nei periodi di bassa stagione in tutta la provincia. Il contributo “a Forfait” di 500,00 € sarà per coloro che decidono acquistare un “pacchetto” vacanza in provincia di Perugia durante la “bassa stagione”.

Il primo periodo di “bassa stagione” individuato dal Bando va dal 1 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, con esclusione della festività di capodanno, dal 27 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020.

I soggetti la cui domanda sarà ritenuta ammissibile riceveranno il contributo di € 500,00 per ogni pacchetto turistico o gruppo di pacchetti del valore di almeno € 3.000,00 organizzati nei periodi di bassa stagionalità.

Il valore minimo dei soggiorni potrà essere raggiunto anche sommando pacchetti diversi purché inseriti nella stessa domanda di partecipazione. La dotazione complessiva del Bando è di € 80.000,00.

Aumentare la durata della stagione turistica

“Il nostro intento è quello di valorizzare i periodi di “bassa stagione” – ha spiegato il Presidente della Camera di Commercio di Perugia Giorgio Mencaroni – perché crediamo fermamente nella necessità di allungare la stagione turistica, oggi troppo breve. E per almeno due motivi: il primo perchè in questo momento i margini per gli operatori turistici sono troppi ridotti e le spese in

aumento. Se allunghiamo la stagione possiamo incrementare gli introiti e questo permetterà di riprendere in maniera efficace gli investimenti e quindi lo sviluppo ed il rinnovamento nella nostra proposta turistica che possa essere dunque pienamente competitiva. In secondo luogo accorciare la “bassa stagione” significa puntare su una politica di eventi, che porterebbe a indubbi vantaggi economici e occupazionali”.

Possono accedere ai contributi previsti dal Bando i soggetti di seguito elencati che acquistino/organizzino “pacchetti” che prevedano una permanenza con pernottamento (o trattamento superiore) nella provincia di Perugia e che riguardino comitive di viaggiatori provenienti da aree al di fuori della provincia.

Sono ammessi i seguenti soggetti, con sede legale e/o unità locale, anche al di fuori del territorio:

CRAL aziendali, associazioni ricreative, sportive, culturali; agenzie di viaggio/tour operator, in possesso dei seguenti requisiti:

– rientrino nella definizione di piccola e media impresa;

– risultino, ove previsto, iscritti ed attivi al Registro delle Imprese e siano, per coloro con sede

legale e/o unità locale nella provincia di Perugia, in regola con il pagamento del diritto annuale;

– non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di

concordato preventivo;

– abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci

per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione;

– abbiano regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC

regolare);

– non abbiano contratti di fornitura di servizi in corso, anche a titolo gratuito, con la Camera

di Commercio di Perugia.

La domanda, completa di tutti gli allegati richiesti in formato PDF, dovrà essere inviata alla Camera

di Commercio di Perugia entro e non oltre il 31 marzo 2020, salvo chiusura anticipata del

bando per esaurimento fondi.

Modalità di invio della domanda

mediante lettera raccomandata esclusivamente in via telematica mediante la propria casella

di posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di posta elettronica

cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it ;

Via Cacciatori delle Alpi 42 – 06121 PERUGIA.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare:

Camera di Commercio di Perugia

Area promozione economica – UOS Incentivi e sovvenzioni alle Imprese

Tel. 075 5748237-249-267

mail promozione@pg.camcom.it

PEC cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it

