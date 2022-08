Ospedalicchio in festa per la Madonna della Pietà: il programma - Tuttoggi

Dal 20 al 29 agosto la frazione bastiola di Ospedalicchio in festa con la Festa della Madonna della Pietà, così chiamata dai paesani per rendere omaggio, nella gioia dello stare insieme, alla Madonnina di cera, preziosa icona ottocentesca conservata nella chiesa parrocchiale, che dal 1854 raccoglie le preghiere e le richieste di grazia degli ospedalicchiesi.

La storia parte dal devastante terremoto del 1832, seguito da quello del 1854, che, pur nei considerevoli danni a quella povera gente, in paese non fece registrare vittime, diversamente dai centri limitrofi. Da qui un’immagine di cera cui la fede popolare attribuì il miracolo e che venne portata per raccogliere offerte anche in altri paesi. Tutte le sere è in programma un momento di preghiera e l’apertura degli stand gastronomici (alle 19.30).