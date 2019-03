Ospedale Terni, sindacati sul piede di guerra su esternalizzazioni “Pronti ad azioni legali”

share

“Uno dei mali più nocivi delle pubbliche amministrazioni è rappresentato dal mix tra esternalizzazioni e consulenze (spesso per attività di ordinaria amministrazione). Molti danni sono stati prodotti, penalizzando i cittadini, mortificando i lavoratori, e sprecando risorse sottratte agli investimenti e alla valorizzazione del personale”. Ad affermarlo in una nota sono i sindacati umbri del pubblico impiego, Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Fsi Usae e Nursing Up, che hanno indirizzato una lettera congiunta al direttore dell’azienda ospedaliera di Terni, dove è stata recentemente attivata una consulenza per attività giuridico-amministrative.

“L’abnegazione e la professionalità degli operatori, seppure tra mille difficoltà, ha confermato che pubblico è meglio – affermano i sindacati – mentre danni incredibili sono stati prodotti dalle esternalizzazioni, sia in termini di qualità del servizio, che di costi dei servizi stessi, oltre ad un generale peggioramento delle condizioni di lavoro. È quindi inutile – aggiungono i sindacati – attivare consulenze come quella recentemente messa in campo dall’azienda ospedaliera di Terni, per la quale abbiamo chiesto immediatamente l’annullamento della specifica delibera, coerentemente con la nostra linea strategica”. I sindacati concludono dicendosi pronti a “mettere in campo tutte le iniziative necessarie, ivi comprese quelle legali”.

