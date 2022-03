Ospedale Terni, richiesta di convocazione urgente della direzione a Palazzo Spada - Tuttoggi

Ospedale di Terni, consiglieri chiedono convocazione della direzione in Seconda Commissione. Le 'domande senza risposta' diventano un caso

“I Consiglieri Comunali Emanuele Fiorini, Anna Maria Leonelli, Francesco Filipponi e Luca Simonetti, viste le criticità emerse negli ultimi giorni nella gestione dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, hanno presentato il giorno 28 febbraio una richiesta di audizione urgente in seconda commissione consiliare” – a seguito del ‘caso’ delle ‘domande senza risposta’ da parte della direzione del Santa Maria di Terni, la politica ha deciso di verderci chiaro e vederemo se, anche questa volta, la direzione dell’azienda ospedaliera sceglierà la strada del silenzio o deciderà di confrontarsi in Seconda Commissione.

Le ciriticità dell’ospedale

“Nella gestione del nosocomio ternano si sono registrate problematiche specie per quel che concerne l’organizzazione degli interventi chirurgici, le liste di attesa, il personale, la gestione dei posti letto malati Covid, i posti letto nei corridoi, la gestione del pronto soccorso, la cronica inadeguatezza del filtro territoriale per i pazienti non acuti, l’incapacità di garantire le cure domiciliari, la mancanza di strutture pronte ad accogliere i dimessi dall’Ospedale ed in genere dei pazienti “ordinari” e di quelli affetti dal virus. Queste criticità – dichiarano i consiglieri – sono già state sollevate dalla CGIL e dalla stessa sottoposte alla Direzione del nosocomio ternano, senza però ricevere alcuna risposta. Solo a seguito dell’intervento di alcuni Consiglieri Comunali e Regionali la Direzione ha fornito alcune parziali risposte”.

Il Direttore Generale Pasquale Chiarelli ha definito le questioni sottopostegli ‘critiche superficiali e poco opportune’.

Sindacati all’attacco e richiesta di incontro urgente

Successivamente all’intervento della Direzione Generale hanno preso posizione anche altre sigle sindacali, come la Uil Fpl, ribadendo le stesse criticità e nuovamente la CGIL, secondo la quale i cittadini e gli operatori sanitari non possono più sopportare le inefficienze.

“Per quanto sopra esposto – concludono i consiglieri comunali – abbiamo presentato richiesta alla Presidente della seconda commissione Consiliare di convocare in audizione, con urgenza, la Direzione del Santa Maria di Terni nella persona del Direttore Generale Dott. Pasquale Chiarelli, l’Assessore Regionale Luca Coletto e le sigle Sindacali perchè – concludono i richiedenti – vogliamo vederci chiaro”.