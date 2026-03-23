Ospedale Santa Maria, scomparso il radiologo Matteo Nunzi - Tuttoggi.info

E’ scomparso prematuramente il medico radiologo dell’Ospedale Santa Maria di Terni, Matteo Nunzi. Aveva 51 anni.

L’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni insieme alla Presidente della Regione, Stefania Proietti in una nota si “uniscono con profonda commozione al dolore per la prematura scomparsa del dottor Matteo Nunzi, stimato radiologo che ha dedicato con passione, competenza e grande umanità il proprio lavoro al servizio dell’ospedale e dei pazienti. La Direzione, i colleghi e tutto il personale sanitario lo ricordano con affetto e gratitudine, per le sue doti professionali e per la sensibilità che ha sempre dimostrato nei rapporti umani, lasciando un segno autentico in chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco. In questo momento di grande tristezza, l’Azienda si stringe con sincera partecipazione alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, esprimendo le più sentite e profonde condoglianze”.