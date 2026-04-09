Ospedale Orvieto, Proietti: "Rafforzare il personale, i servizi e gli investimenti" - Tuttoggi.info

Si è svolto questa mattina, nella sede dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, un incontro dedicato all’ospedale di Orvieto. Un confronto aperto tra istituzioni regionali, direzione sanitaria, Comitato orvietano per la salute pubblica e sindaci del territorio. Ad aprire i lavori è stata la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi. Al tavolo sono intervenuti la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il consigliere regionale Luca Simonetti, il direttore generale della Usl Umbria 2 Roberto Noto, la presidente del Comitato orvietano per la salute pubblica Emma Scanu e una rappresentanza dei sindaci dell’area orvietana.

Al centro dell’incontro le criticità, priorità e prospettive del presidio ospedaliero Santa Maria della Stella, con particolare attenzione al tema del personale, al rafforzamento dei servizi, agli investimenti strutturali e al rapporto tra ospedale e territorio in un’area di confine che serve un bacino di utenza ampio, che supera i confini regionali. La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha ribadito il valore strategico dell’ospedale di Orvieto nel sistema sanitario regionale, sottolineando il rafforzamento in atto del personale, dell’organizzazione dei servizi e degli investimenti. “L’ospedale di Orvieto è e resta un presidio fondamentale per questo territorio e per un bacino di utenza che supera i confini regionali. Lo stiamo rafforzando consolidando il personale, i servizi e l’integrazione con la sanità territoriale, dentro una visione che tenga insieme ospedale, prossimità delle cure e bisogni reali delle persone”, ha affermato.

Nel corso del confronto, la presidente del Comitato orvietano per la salute pubblica Emma Scanu ha richiamato l’attenzione sulla mobilitazione civica nata attorno al presidio ospedaliero, ricordando la raccolta di 13.950 firme a sostegno del suo potenziamento e sottolineando la centralità di Orvieto in un territorio di confine che coinvolge anche utenti provenienti da Lazio e Toscana. La presidente Scanu ha evidenziato in particolare le criticità legate alla carenza di personale, alla mancanza di alcuni primariati, alla necessità di interventi sul pronto soccorso e al bisogno di una visione strategica di medio-lungo periodo coerente con le caratteristiche geografiche e demografiche del territorio.

Il direttore generale della Usl Umbria 2 Roberto Noto ha richiamato, invece, il programma di investimenti strutturali in corso, evidenziando in particolare l’intervento di adeguamento sismico dell’ospedale per un valore superiore ai 7 milioni di euro, finanziato nell’ambito del PNRR, insieme ad ulteriori azioni finalizzate al miglioramento degli spazi assistenziali, alla riorganizzazione del pronto soccorso e al potenziamento dell’integrazione tra ospedale e servizi territoriali. Sono stati inoltre richiamati i contributi di amministrazioni del territorio limitrofo, in particolare dell’area viterbese, che riconoscono nell’ospedale di Orvieto un presidio di riferimento essenziale per l’accesso alle cure e per la gestione delle emergenze.

Dagli interventi è emersa la volontà condivisa di proseguire il confronto in maniera stabile e operativa, valorizzando il contributo delle istituzioni, delle amministrazioni locali, dei comitati e degli operatori sanitari, con l’obiettivo di rafforzare la funzione dell’ospedale di Orvieto e migliorare la risposta sanitaria complessiva dell’intero territorio.